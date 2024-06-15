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Какой сегодня праздник: 15 июня – День мужских недостатков

Какой сегодня праздник: 15 июня – День мужских недостатков

Любовь и уважение в отношениях помогают преодолевать трудности и находить компромиссы. Но иногда не все так гладко, порой близкие друг другу люди хотят высказать все, что думают о своем партнере, особенно о его слабых сторонах.

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