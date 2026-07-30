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Новости Тамбова

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В Тамбове приводят в порядок городские цветники

В Тамбове приводят в порядок городские цветники

Из-за тёплой погоды и обильных дождей сорная растительность растёт так же быстро, как и цветы. Чтобы городские скверы не превратились в заросли бурьяна, сотрудники Дирекции благоустройства и озеленения ведут с ним ежедневную борьбу.

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