Надоело петь про эту заграницу: звезды на премьере сериала «Комбинация»

Календарь пришлось перевернуть всем, ведь сегодня не просто 3 сентября, а еще и премьера нового сериала «Комбинация», в главной роли которой снялись: Никита Кологривый, Павел Прилучный, Елизавета Базыкина, Анастасия Уколова и многие другие.