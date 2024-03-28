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Пугачева попросила прощения у Манижи после теракта в "Крокусе"

Пугачева попросила прощения у Манижи после теракта в "Крокусе"

Теракт в "Крокусе" оказался одним из самых жестоких в истории современной России. Произошедшее практически не оставило равнодушных – вся страна объединилась, чтобы оказать помощь пострадавшим и семьям погибших.

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Комментарии
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Наталья Иванова
&quot; у зла нет нации&quot; - в данной ситуации такое могла сказать только таджичка . Почему - да потому, что террористы ТАДЖИКИ. А вот для меня нация у преступников есть и сейчас надо в России ходить и оглядываться на таджиков. А мне это зачем? А пугачёвой ( Певзнер) не хрен извиняться от лица русских и России. Для нас эта старуха полный ноль.
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