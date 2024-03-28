Пугачева попросила прощения у Манижи после теракта в "Крокусе"

Наталья Иванова

" у зла нет нации" - в данной ситуации такое могла сказать только таджичка . Почему - да потому, что террористы ТАДЖИКИ. А вот для меня нация у преступников есть и сейчас надо в России ходить и оглядываться на таджиков. А мне это зачем? А пугачёвой ( Певзнер) не хрен извиняться от лица русских и России. Для нас эта старуха полный ноль.