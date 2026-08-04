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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Баринов о «Локомотиве»: «Посмотрите, что происходит в клубе. Все бегут отсюда. Команда распадается, усиления нет»

Дмитрий Баринов оценил состояние дел в «Локомотиве». – Когда мы узнаем «всю правду» о «Локомотиве»? – Вы посмотрите, что происходит в клубе.

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