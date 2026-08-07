Юные жители Кабардино-Балкарии стали участниками общероссийской акции «Зарядка со стражем порядка»

В преддверии Дня физкультурника в городском парке Нарткалы состоялось яркое спортивное мероприятие, организованное сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Урванскому району совместно с представителями Межмуниципальной комиссии по делам несовершеннолетних, Общественным советом и Движением Первых.
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