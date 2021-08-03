«Я только рада была, что Олимпиаду перенесли»

Олимпийские игры в Токио стали триумфальными для российской фехтовальщицы Софии Поздняковой. Сначала 24-летняя саблистка победила в личном первенстве, обыграв знаменитую соотечественницу Софью Великую, для которой это было третье подряд серебро.