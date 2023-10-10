Завершено расследование дела о теракте в отношении Владлена Татарского

Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении Дарьи Треповой, которую обвиняют в организации теракта против военкора Владлена Татарского в Санкт-Петербурге, сообщается 10 октября в соцсетях Следственного комитета РФ.
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