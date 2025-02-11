МЕСЯЧНИК ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРОХОДИТ В ОРГАНИЗАЦИЯХ МИНЛЕСХОЗА.

Весь февраль в отрасли уделят особое внимание работникам, которые заняты на лесозаготовках (в том числе на ветровально-буреломных лесосеках), деревообрабатывающих производствах и погрузочно-разгрузочных работах.
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