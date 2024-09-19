Специалисты МУП г. Сочи "Водоканал" активно занимаются устранением нештатной ситуации на участке водовода диаметром 150 мм на улице Владимировская.
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Специалисты МУП г. Сочи "Водоканал" активно занимаются устранением нештатной ситуации на участке водовода диаметром 150 мм на улице Владимировская.