В Караганде начались работы по уничтожению комаров

В районе Алихана Бокейхана Караганды идут дезинсекционные работы. Обрабатываются бесхозные водоёмы и мелководья, территории подзащитных объектов, парки, скверы, мини-скверы и придомовые участки, сообщает gov.
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