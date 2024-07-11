Изменения для пенсионеров с 1 июля 2024 года: кому повысят пенсии Евгения КомароваВ России существует несколько видов пенсий со своими периодами индексаций.
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