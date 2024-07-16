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Сестра Ким Чен Ына выступила с резким заявлением в адрес Южной Кореи

Сестра Ким Чен Ына выступила с резким заявлением в адрес Южной Кореи

Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон пригрозила Южной Корее «ужасными и невыносимыми» последствиями запуска воздушных шаров с пропагандистскими листовками на территорию КНДР.

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