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Дэвид Култхард о победе Норриса: «Увидели гонщика, который стал со своей машиной единым целым»

Бывший пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард рассказал о том, что ему сильно понравилось выступление Ландо Норриса на Гран-при Нидерландов, которое закончилось его второй подряд победой в нынешнем сезоне.

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