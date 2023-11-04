Немытые, волосатые хранители семени. Самая странная секта в Индии.

Майя Maja

В плане сект Индия вообще удивительная страна. Если отбросить все божественные аллегории, то получается изначально на этой земле рождались люди со странными мозгами ( если и правда присутствуют у некоторых каст как таковые эти мозги))) У них и боги страшные и уродливые. Часто именно в Индии не только много странных сект с извращенными и шизоидными наклонностями, но и сами люди рождаются с ужасными уродствами многие тысячелетия. А их Бхагавад-гита (част эпической поэмы Махабхараты) так вообще кровавое чтиво... Вот ее -то все секты во главе угла ставят. Брррр.