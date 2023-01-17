Свежие комментарии

  • Alex Bambroff
    Почему они вообще туристам должны улыбаться искренне? За деньги большинство людей на планете улыбается. 😜Улыбаются только ...
  • Владимир
    Yle сообщила, а точнее сморозила очередную глупость.«Газпром» принялс...
  • Владимир 123
    Сам не гам и другому не дам«Газпром» принялс...

Мишель Обама кардинально сменила имидж

Мишель Обама кардинально сменила имидж

Супруга бывшего президента США Барака Обамы Мишель кардинально сменила имидж, сообщает Ynet. Бывшая первая леди пришла на одно из интервью в джинсах, скроенных так, что задняя часть оказалась впереди, и в рубашке с прикрепленными к ней платками.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх