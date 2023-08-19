ДМИТРИЙ СЕДОВ Есть партия – есть проблемы. Нет партии – нет проблемы Контрразведка БФФ открывает процесс против офицера бундесвера Томаса Х.
Есть партия – есть проблемы. Нет партии – нет проблемы
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Архангел
https://youtu.be/e9zgKvNMfdU
Германия Алис Вайдель взорвала бундестаг своим выступлением AfD - Alice Weidel страшное для беженцев
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1 д.
Архангел
https://youtu.be/DMr-WFUFDgY
Германия посмешище перед всем миром. Алис Вайдель АдГ жестко критикует правительство Германии. AfD
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1 д.
А
Архангел
https://youtu.be/cDbzsW9DgMI
Германия Алис Вайдель бурное выступление в бундестаге. AfD-Alice Weidel, пособие стимул для беженцев
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1 д.
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