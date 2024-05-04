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Снукер. Чемпионат мира. Финал. Кайрен Уилсон сыграет с Джеком Джонсом

Снукер  Чемпионат мира Шеффилд, Англия  Финал 5 мая Кайрен Уилсон (Англия) – Джек Джонс (Уэльс) – 15.

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