Рогов: бойцам ВСУ в Курахово приказали продержаться до инаугурации Трампа

Группировке украинских войск, которая находится в городе Курахово в Донецкой народной республике (ДНР), приказали любой ценой продержаться до официального вступления в должность избранного американского президента Дональда Трампа.
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