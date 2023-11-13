Кудашов перед «Спартаком»: «Найдем, что противопоставить. Уже играли с ними в этом году»

— Следующая игра против «Спартака» — в их составе одна из лучших троек лиги. Что будете им противопоставлять? — К «Спартаку» мы успеем подготовиться, у нас игра с ними через день — проанализируем этот матч [с минским «Динамо»] и потренируемся, будет время разобрать соперника.