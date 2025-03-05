В Литве сняли с продажи книгу Вэнса из-за приостановки военной помощи Киеву

Продажи пообещали возобновить, если США изменят свою позицию по Украине.Издательство Sofoklis в Литве изъяло из продажи книгу вице-президента США Джей Ди Вэнса из-за приостановки американцами военной помощи Украине.
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