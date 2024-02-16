В Тверской области полицейские задержали подозреваемого в незаконной охоте

В ходе рейда сотрудниками уголовного розыска МО МВД России «Вышневолоцкий» совместно со специалистом-экспертом регионального Министерства природных ресурсов и экологии выявлен факт незаконной охоты на лося.
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