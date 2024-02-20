ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка

Украинские войска в ночь на вторник выпустили 20 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, говорится в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).