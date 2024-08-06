Остин заявил о возможном развертывании новых сил США на Ближнем Востоке

Пентагон готов развернуть на Ближнем Востоке новые силы с целью снижения напряженности в регионе. Такое заявление сделал глава ведомства Ллойд Остин во вторник, 6 августа, выступая на совместной пресс-конференции с коллегами из Австралии, трансляция мероприятия велась на YouTube-канале Пентагона.
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