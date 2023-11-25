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TeamGroup выпустила СЖО T-Force Siren GD120S для NVMe-накопителей PCIe 5.0 формата M.2 2280 Компани...

TeamGroup выпустила СЖО T-Force Siren GD120S для NVMe-накопителей PCIe 5.0 формата M.2 2280 Компани...

TeamGroup выпустила СЖО T-Force Siren GD120S для NVMe-накопителей PCIe 5.0 формата M.2 2280Компания TeamGroup сообщила о выпуске необслуживаемой системы жидкостного охлаждения T-Force Siren GD120S для твердотельных NVMe-накопителей PCIe 5.

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