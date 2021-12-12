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Если в Прибалтике так хорошо, то почему туда на заработки не хотят ехать русские, у которых в стране как бы всё плохо?

Если в Прибалтике так хорошо, то почему туда на заработки не хотят ехать русские, у которых в стране как бы всё плохо?

Говорят, что в Эстонии, Латвии и Литве прекрасно жить, там большие зарплаты и комфортные условия. Но почему-то граждане этих стран бегут со своей родины за деньгами на Запад, а с Запада даже туристов в Прибалтику палкой не загонишь, даже российских.

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