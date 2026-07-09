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Власти не могут решить вопрос с обрушившейся крышей в МКД под Орлом

Власти не могут решить вопрос с обрушившейся крышей в МКД под Орлом

В Новосильском районе в одном из многоквартирных домов обрушилась крыша. Проблему с кровлей поднял заместитель губернатора по экономике и финансам Вадим Тарасов на совещании с главами муниципальных образований в обладминистрации 9 июля.

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