Власти не могут решить вопрос с обрушившейся крышей в МКД под Орлом

В Новосильском районе в одном из многоквартирных домов обрушилась крыша. Проблему с кровлей поднял заместитель губернатора по экономике и финансам Вадим Тарасов на совещании с главами муниципальных образований в обладминистрации 9 июля.
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