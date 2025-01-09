Депутат объяснила, почему россияне не могут жить по ценностям: «Не получается»

МОСКВА, 9 января, ФедералПресс. Зампред Госдумы, депутат фракции «Единая Россия» Анна Кузнецова рассказала, что на данный момент нельзя сказать, почему наши граждане не могу жить в соответствии с традиционными ценностями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии