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Поддубный: герои СВО не должны существовать только в телевизоре

Поддубный: герои СВО не должны существовать только в телевизоре

Герой России, военный корреспондент Евгений Поддубный, включённый в федеральную пятёрку кандидатов от партии «Единая Россия» на выборах в Государственную Думу, заявил, что памятники героям специальной военной операции должны стать частью городской среды и располагаться рядом с ежедневными маршрутами жителей .

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