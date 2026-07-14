Поддубный: герои СВО не должны существовать только в телевизоре

Герой России, военный корреспондент Евгений Поддубный, включённый в федеральную пятёрку кандидатов от партии «Единая Россия» на выборах в Государственную Думу, заявил, что памятники героям специальной военной операции должны стать частью городской среды и располагаться рядом с ежедневными маршрутами жителей .