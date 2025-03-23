«Машиной Red Bull сложно управлять». Макс Ферстаппен заступился за Лоусона

«Машиной Red Bull сложно управлять». Макс Ферстаппен заступился за ЛоусонаGetty Images / Red Bull Content PoolЧетырехкратный и действующий чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен считает, что слабые результаты его напарника Лиама Лоусона связаны с особенностями машины Red Bull RB21.
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