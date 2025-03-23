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«Машиной Red Bull сложно управлять». Макс Ферстаппен заступился за Лоусона

«Машиной Red Bull сложно управлять». Макс Ферстаппен заступился за Лоусона

«Машиной Red Bull сложно управлять». Макс Ферстаппен заступился за ЛоусонаGetty Images / Red Bull Content PoolЧетырехкратный и действующий чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен считает, что слабые результаты его напарника Лиама Лоусона связаны с особенностями машины Red Bull RB21.

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