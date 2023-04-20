Глава ведомства поручил организовать процессуальную проверку по факту нарушения жилищных прав многодетной матери из Рязанской области

В СМИ размещена информация, в которой сообщается, что в Рязанской области многодетной матери сотрудники местной администрации предоставили земельный участок, положенный в соответствии с региональным законодательством, непригодный для строительства.
В СМИ размещена информация, в которой сообщается, что в Рязанской области многодетной матери сотрудники местной администрации предоставили земельный участок, положенный в соответствии с региональным законодательством, непригодный для строительства.
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