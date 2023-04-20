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Глава ведомства поручил организовать процессуальную проверку по факту нарушения жилищных прав многодетной матери из Рязанской области

Глава ведомства поручил организовать процессуальную проверку по факту нарушения жилищных прав многодетной матери из Рязанской области

В СМИ размещена информация, в которой сообщается, что в Рязанской области многодетной матери сотрудники местной администрации предоставили земельный участок, положенный в соответствии с региональным законодательством, непригодный для строительства.

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