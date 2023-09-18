В Совбезе Белоруссии анонсировали масштабные военные учения с привлечением народного ополчения республики

Белоруссия в ближайшее время проведет масштабные военные учения с привлечением народного ополчения. Об этом заявил первый заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии Павел Муравейко.
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