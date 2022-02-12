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Уик-энд в Башкирии обещает быть снежными, температура не опустится ниже -22 градусов

Уик-энд в Башкирии обещает быть снежными, температура не опустится ниже -22 градусов

В субботу по республике ожидается небольшой снег, который в южных районах будет сильным. Днем температура воздуха по Башкирии будет колебаться в диапазоне от -3 до -8 градусов, ночью она разумеется опустится и составит от -8 до -13 градусов.

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