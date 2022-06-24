Не тратя ни копейки, собираю органику в округе и делаю из нее подкормку для огурцов – они растут, как ужаленные

Данную подкормку огурцов я считаю одной из самых мощных, что вообще можно придумать. Но не смотря на это, она полностью натуральная, вообще без капли химии.
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