Искромсавшего мать с братом петербуржца отправили в СИЗО

Петербургский суд избрал меру пресечения для молодого человека, жестоко расправившегося с членами своей приемной семьи.
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