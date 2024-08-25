МО: Су-25 ударили авиаракетами по ВСУ в приграничном районе Курской области

Пресс-служба Министерства Обороны Российской Федерации проинформировала о том, что боевые самолёты Су-25 широко применяются в рамках проведения спецоперации для ликвидации бронемашин и пехоты ВС киевского режима.
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