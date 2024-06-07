Столтенберг: НАТО не планирует отправлять военных в Украину

Как заявил в четверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, альянс не планирует развертывать войска в Украине, хотя многие его члены поставляют ей оружие в условиях полномасштабного российского вторжения в эту страну.
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