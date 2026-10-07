В Кремле рассказали, как Путин встретит свой 74-й день рождения

7 октября 2026 года исполняется 74 года президенту РФ Владимиру Путину. Встретит свой день рождения он на работе из-за плотного графика, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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