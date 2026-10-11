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Газета.ру

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В Красноярском крае ищут отца и сына, которые поехали на рыбалку и пропали

В Красноярском крае ищут отца и сына, которые поехали на рыбалку и пропали

В Красноярском крае отец и сын поехали на рыбалку и пропали. Об этом сообщила пресс-служба краевого государственного казенного учреждения (КГКУ) «Спасатель» в соцсети «ВКонтакте».

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