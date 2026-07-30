Бриаторе сделал загадочное заявление о будущем Алонсо

Бриаторе сделал загадочное заявление о будущем АлонсоОткрытый источникИсполнительный советник Alpine Флавио Бриаторе сделал весьма неоднозначное заявление о планах Фернандо Алонсо, карьерой которого продолжает заниматься.
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