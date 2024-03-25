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Купер о 6 победах «Тампы» в 7 матчах: «После дедлайна мы пошли другим курсом. Дюклер и Дамба добавили нам жизни»

«Лайтнинг» обыграли «Анахайм» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ. Команда выиграла 6 из 7 матчей и закрепилась на 1-м месте в зоне wild card Восточной конференции.

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