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FiNE NEWS

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В Саратове при атаке БПЛА пострадали люди и повреждена инфраструктура

В Саратове при атаке БПЛА пострадали люди и повреждена инфраструктура

В ночь на 2 августа в Саратове произошла атака беспилотных летательных аппаратов, в результате которой пострадали несколько жителей многоквартирного дома и были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

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