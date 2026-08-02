В Саратове при атаке БПЛА пострадали люди и повреждена инфраструктура

В ночь на 2 августа в Саратове произошла атака беспилотных летательных аппаратов, в результате которой пострадали несколько жителей многоквартирного дома и были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.
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