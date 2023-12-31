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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кочетков отразил 25 из 27 бросков «Торонто». У него 9 побед в 20 играх в сезоне

Кочетков отразил 25 из 27 бросков «Торонто». У него 9 побед в 20 играх в сезоне

«Каролина» обыграла «Лифс» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.  Россиянин одержал 2-ю победу подряд и 9-ю – в 20 играх в этом сезоне.

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