Григорий Куранов: К марту 2023 года мы будем готовы вести в ДФО пропаганду как воспитание

Система базовых ценностей и принципов России, вектор создания которой задал Указ Президента РФ № 809 от 9 ноября 2022 года об утверждении "Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей", — с одной стороны, и проводимая командой полпредства в ДФО работа по созданию технологии и выстраиванию системы "ценностного ориентирования" жителей всех регионов ДФО — с другой, позволят уже в марте 2023 года вести в макрорегионе пропагандистскую работу как полноценное патриотическое воспитание граждан.