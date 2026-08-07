В Госдуме рассказали, кто с сентября получит право на долгие ипотечные каникулы

МОСКВА, 7 августа, ФедералПресс. С 1 сентября текущего года семьи, в которых родится или появится по усыновлению второй либо последующий ребенок, смогут оформить ипотечные каникулы сроком до полутора лет.
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