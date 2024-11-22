Рютте решил призвать Трампа не уступать России в переговорах по Украине

Генсек НАТО Марк Рютте планирует обсудить с избранным президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго стратегию мирных переговоров по Украине, акцентируя внимание на необходимости избегать уступок России.
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