Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Marina Bubon
    Украине нужно обязать всех , кто будет мобилизован, пополнить банк спермы. ( не смешно) иначе сама украинская гордая...В Британии оценил...
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Рютте решил призвать Трампа не уступать России в переговорах по Украине

Рютте решил призвать Трампа не уступать России в переговорах по Украине

Генсек НАТО Марк Рютте планирует обсудить с избранным президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго стратегию мирных переговоров по Украине, акцентируя внимание на необходимости избегать уступок России.

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