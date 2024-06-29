Срочно! Анапа! Ракетная опасность: эвакуация людей на пляже

Людей экстренно эвакуируют, рассказывают очевидцы. Слышны звуки сирены. Ранее писали: ВСУ в ужасе! Уникальные кадры с передовой: теперь Волчью называют «рекой смерти»Российские военные за сутки несколько раз уничтожили живую силу и технику ВСУ, которые пытались перебросить резервы через реку Волчья.