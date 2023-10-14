Покров-2023. Как выйти удачно замуж и что нельзя делать в этот день?

В народе на Покров определяют, какой будет предстоящая зима. А еще с этим праздником связано много свадебных поверий Православные христиане в России 14 октября отмечают один из самых значимых праздников – Покров Пресвятой Богородицы.
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