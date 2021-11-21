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Загадочный приказ: всем атомным подлодкам США предписано вернуться на базы?

Загадочный приказ: всем атомным подлодкам США предписано вернуться на базы?

Как сообщает агентство Аvia.pro, такого в истории атомного подводного флота США еще не было. Причиной этому якобы стали некие сведения, которые удалось выяснить в результате расследования инцидента со столкновением американской АПЛ «Коннектикут».

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