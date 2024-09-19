Эксперт Станкевич предупредила о вреде безглютеновой диеты без медицинских показаний Кандидат медицинских наук Любовь Станкевич рассказала, почему людям, у которых нет особых медицинских показаний, не следует исключать из рациона продукты с глютеном.
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